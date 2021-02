Isola del Liri (FR) – Coronavirus, 9 nuovi casi positivi

Riportiamo la nota pubblicata dal comune di Isola del Liri.

🔴Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini🔴

Relativamente agli ultimi due giorni, la Direzione Generale della Asl ci ha comunicato la positività di 9 nostri concittadini, tutti posti in isolamento domiciliare. Alcuni di loro fanno parte di cluster familiari già tenuti sotto stretto controllo.

Nella medesima informativa abbiamo notizia di 5 persone negativizzate.Ad oggi quindi, i casi di positività risultano essere 56.Resta basilare non abbassare la guardia: confido, come sempre, nel buon senso e nell’attenzione di ognuno di noi, affinchè non si perda mai di vista l’applicazione delle regole note a tutti.