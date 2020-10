Isola del Liri (FR) – Coronavirus, 5 nuovi casi. Il sindaco: “Saranno intensificati i controlli anticovid”

Riportiamo di seguito la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Isola del Liri.

🔴Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini🔴

La Direzione Generale della Asl mi ha comunicato la positività al covid19 di ulteriori 5 nostri concittadini, tutti in isolamento domiciliare.

Nel contempo abbiamo notizia della negativizzazione di una persona.

Alla data odierna, quindi, questi dati ci fanno raggiungere quota 26 casi di positività nella nostra città .

La situazione non desta particolare allarmismo ma al contempo ci chiede di tenere altissima l’attenzione perché con questo virus dobbiamo convivere.

Fondamentale è il rispetto rigoroso delle regole emanate dal Governo: a tutti noi il dovere di rispettarle.

Nelle prossime ore i controlli da parte delle autorità competenti, sul rispetto delle regole anti contagio, saranno intensificati ed accurati, perché senza la collaborazione di tutti ed il comune senso civico rischiamo di far proliferare il virus.

