Isola del Liri (FR) – Coronavirus, 4 nuovi casi positivi

🔴Emergenza Coronavirus – Aggiornamento da parte del Sindaco Massimiliano Quadrini🔴

La Direzione Generale della Asl ha comunicato la positività di altre quattro persone, legate a cluster familiari e quindi già attenzionate dall’autorità competente, si trovano tutte in isolamento domiciliare.

Dalla medesima informativa, siamo venuti a conoscenza che due nostri concittadini sono negativizzati.

Ad oggi, quindi, abbiamo 22 casi di positività da covid19.

Come sempre chiedo a tutti di assumere i comportamenti responsabili che le istituzioni indicano ormai da mesi. Indossare sempre la mascherina, una puntuale igiene delle mani ed il distanziamento sono al momento le indicazioni indispensabili per evitare il proliferare del virus.