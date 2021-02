Isola del Liri (FR) – Coronavirus, 22 nuovi casi positivi

Riportiamo la nota pubblicata dal comune di Isola del Liri.

🔴Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini🔴

La Direzione Generale della Asl ci ha comunicato la positività di 22 nostri concittadini, tutti posti in isolamento domiciliare.

Nella medesima informativa abbiamo notizia di 6 persone negativizzate.

Ad oggi quindi, i casi di positività risultano essere 67.

Molti dei contagiati che ci hanno comunicato quest’oggi, fanno parte di cluster familiari già noti e tenuti sotto stretto controllo dalle autorità sanitarie. Alcuni nominativi, invece, ci sono stati comunicati solo in data odierna ma sono relativi ad esami effettuati qualche giorno fa.

Questi dati evidenziano che il virus non è mai andato via.

L’attuale situazione deve imporci ancora di più la massima attenzione nel rispetto delle indicazioni anti contagio, in quanto si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti finora.

