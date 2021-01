Isola del Liri (FR) – Coronavirus, 2 nuovi casi positivi

La nota pubblicata dal Comune di isola del Liri.

Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini.

La Direzione Generale della Asl ci ha comunicato la positività di 2 nostri concittadini, posti in isolamento domiciliare.Nel contempo abbiamo notizia di 4 persone negativizzate.Ad oggi quindi, i casi di positività risultano essere 42.Raccomando come sempre di non abbassare il livello di attenzione ma di continuare ad osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza che conosciamo bene.

