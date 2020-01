Isola del Liri (FR) – Convocazione Consiglio Comunale del 27 gennaio 2020

È stato convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione, presso la sede municipale di via S.Giuseppe n.1, per il giorno 27 gennaio 2020 alle ore 18.00.

Sarà trattato il seguente argomento all’ordine del giorno:

1. Riadozione dell’art.20 comma 4 del Regolamento per la realizzazione di spazi attrezzati su suolo pubblico-privato a servizio delle attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande arredo e decoro urbano, giusta Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 28.02.2019 e presa d’atto dell’iter amministrativo intrapreso con il MIBACT.

COMUNICATO STAMPA