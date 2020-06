Isola del Liri (FR) – Convocazione consiglio comunale del 03.07.2020

Costantini” sito in Piazza Gregorio VII, per venerdì 03 luglio 2020 alle ore 18.00, per la trattazione dei seguenti punti all’Ordine del giorno:

Mozione protocollo N. 6939 Del 24.06.2020 – Determinazioni Approvazione nuovo Regolamento TARI Approvazione Provvisoria delle tariffe Tari Anno 2020 in base ai costi del Piano Economico Finanziario del 2019 Approvazione nuovo Regolamento IMU Approvazione Aliquote IMU anno 2020: Approvazione COSAP anno 2020 Addizionale Comunale Irpef – Conferma Aliquota 2020/2022 Determinazione Tariffe Pubbliche Affissioni e ICP – Anno 2020 Determinazione ai fini dell’applicazione IMU dei valori delle aree fabbricabili per l’anno 2020 Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anni 2020-2022 Piani di Edilizia Economica e Popolare e Piani per gli Insediamenti Produttivi e Terziari – non disponibilità di aree fabbricabili da cedere in proprietà o in diritto di superficie Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 (art.21 del D.LGS. n. 50/2016) Esame e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022. Esame e approvazione Bilancio di previsione 2020-2022.

In ottemperanza alle direttive Ministeriali, il Consiglio si svolgerà a porte chiuse, con la sola presenza degli Amministratori, ma al fine di garantire la massima pubblicità della seduta stessa, è prevista la diretta mediante video-live streaming sul seguente indirizzo: https://www.youtube.com@channel/UCqv2x314CGd-3QzqPb7eGw , raggiungibile anche mediante l’home page del sito istituzionale: https://www.comune.isoladelliri.fr.it/

ovvero accedendo all’indirizzo: https://youtu.be /NxExgBG11fc.