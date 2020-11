Isola del Liri (FR) – Contro la violenza sulle donne

Mercoledì 25 novembre 2020, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, la città di Isola del Liri aderirà ad alcune significative iniziative.

Durante la giornata verranno pubblicati alcuni scatti sulla nostra pagina social che condividiamo per la campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #èoradismetterla, realizzata dall’Associazione Risorse Donna, che da sempre si fa promotrice del contrasto al fenomeno della violenza di genere, la promozione delle pari opportunità, la creazione di percorsi di autonomia e libertà delle donne.

Sempre sulla nostra pagina facebook verrà pubblicata un’immagine dell’iniziativa “100 donne” promossa dalla Regione Lazio, in cui la consigliera delegata alle Pari Opportunità del nostro Ente, Monica Mancini, apparirà “truccata”, in rappresentanza delle donne dell’Amministrazione Comunale ed a simbolo delle donne che subiscono violenza, proprio per dire NO alla violenza di genere e per sentirsi liberamente donna.

Inoltre il comune si è attivato per colorare di rosso la Cascata Grande, luogo emblema della nostra città che per l’occasione vestirà il colore simbolo di solidarietà alle donne che hanno subito violenza, ma che soprattutto non debbano mai più subirne in futuro.

“È un anno particolarmente difficile, in cui la situazione di isolamento causato dalla pandemia ha provocato un aumento vertiginoso delle richieste di aiuto da parte delle donne che vivono in contesti di violenza domestica, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. Il nostro obiettivo è quello di far riflettere su un fenomeno estremamente grave e di rafforzare un rifiuto partecipato verso ogni forma di violenza e discriminazione. Ringrazio tutte le Associazioni locali che hanno una presenza attenta sul nostro territorio, su una problematica tanto grave”

“Ringrazio la Regione Lazio per avermi coinvolta in prima persona in questa iniziativa fotografica, afferma Monica Mancini, il mio volto sia simbolo di forza per tutte le donne che vogliono rompere il muro di silenzio che troppo spesso le circonda. Mi faccio portavoce di questo progetto dedicato a tutte le donne, anche per le mie colleghe dell’amministrazione: Annapaola Faticoni, Laura Palleschi, Ilaria Pantano e Sara D’Ambrosio. Tutte noi insieme lottiamo per urlare un definitivo STOP alla violenza di genere, per far in modo che mai più nessuna donna si senta inadeguata nella società di oggi”

Comunicato stampa