Isola del Liri (FR) – Conferenza dei sindaci e ricorso alla Corte Costituzionale

Al Sindaco di Isola del Liri

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Abolizione definitiva del PTPR della REGIONE Lazio e tutela della proprietà pubblica e della proprietà Privata-Ricorso alla corte costituzionale

Come è noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240/2020, ha respinto il PTPR della Regione Lazio in quanto non c’è stata la collaborazione dovuta fra Regione Lazio e MIBACT.

Ne consegue che trattasi di motivo formale e che quindi non è stato tenuto in nessun conto l’effetto negativo ricadente sulla intera comunità con il PTPR proposto come deducibile dalla enorme quantità di Osservazioni e relative proposte di modifica avanzate da Comuni, Enti, Consorzi, cittadini etc.

L’effetto negativo suddetto è invece predominante rispetto ad ogni altra motivazione in quanto riguarda le esigenze della comunità relative ai luoghi interessati da vincoli assurdi imposti in modo indiscriminato sull’intero territorio senza considerare la reale valenza specifica e determinando effetti disastrosi per l’economia a vantaggio di una presunta salvaguardia paesistica e ambientale. Certamente la salvaguardia è auspicabile e dovuta ma deve essere applicata in modo corretto e non generalizzato. Vi sono infatti anche zone degradate che vanno migliorate consentendo adeguati interventi e non imporre il concetto che il territorio deve rimanere inalterato così come è oggi.

La Regione Lazio, invece, senza tenere conto delle Osservazioni pervenute, come leggesi nella delibera n.49 del 13/02/2020 ammette in pratica di non avere tenuto conto delle Osservazioni e di essersi basata su studi scientifici.

La operazione predominante dovrebbe essere la ispezione particolareggiata dei singoli luoghi per avere una cognizione precisa dello stato di fatto e non appoggiarsi a concetti ipotetici derivanti esclusivamente dall’esame di cartografie aeree. In tal modo si possono riscontrare gli enormi danni economici derivanti dalla normativa e dalla connessa burocrazia.

Poiché è stato annullato il PTPR adottato, non è chiaro se bisogna applicare i precedenti PTP oppure appoggiarsi alla L24/98 in questo caso bisognerà rifare il PTPR e quindi rincominciare tutto da capo?

Oppure ci sarà un accordo tra Ministero e Regione per l’approvazione del ptpr annullato?

La Regione intanto ha inviato a tutti i Comuni del Lazio la Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da applicare nella quale in pratica ha ignorato la bocciatura del PTPR; infatti ha ritenuto che valgono sia il PTPR adottato e sia i PTP che erano stati approvati e poi eliminati con il PTPR e naturalmente con la prevalenza della Norma più restrittiva e quindi in pratica non si può fare nulla.

In conclusione la bocciatura del PTPR da parte del Ministero per la Regione Lazio è stata ignorata.

Il Consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli