Isola del Liri (FR) – Chiude storica attività

CLICKPHOTOSTUDIO SMETTE DI FERMARE IL TEMPO. UN SALUTO DAL PROPRIETARIO.

Il lavoro rappresenta un’attività fondamentale non solo per la sopravvivenza ma, soprattutto, per la dignità e per la realizzazione sociale dell’uomo. Dopo 35 anni di attività che, nella continuità, ha saputo costantemente rinnovarsi e adeguarsi alle innovazioni tecnologiche (a partire dal 1985, Clickphotostudio ha egregiamente percorso le diverse tappe evolutive della fotografia passando attraverso Laboratori Fotografici , con stampa in 30 minuti, vendita di attrezzature fotografiche e cimentandosi con l’evoluzione del Digitale a partire dal 2005), chiude un importante punto di riferimento commerciale di Isola del Liri che ha immortalato immagini ed emozioni di tanti lieti eventi. Nella fattispecie non si tratta di crisi, né la chiusura è attribuibile alle conseguenze economico-finanziarie derivanti dall’affermazione della comunicazione e del mercato globale : semplicemente Giovanni, il titolare , ha raggiunto il traguardo della meritata pensione.

Riportiamo di seguito l’annuncio di Giovanni : “Abbiamo scelto questo periodo, le festività natalizie, a cui siamo profondamente legati e che, soprattutto in questo anno particolare per la sua drammaticità, ci ha restituito la dimensione del silenzio e il bisogno di una ritrovata serenità, per lasciare e dedicare a tutti voi l’ultima foto del nostro lungo e meraviglioso album di vita. Vi porto e vi porterò nel mio cuore come un bellissimo dono che è cresciuto con e dentro di me. Vorrei ringraziare mia moglie, mio figlio, per la costante vicinanza in questi anni di intenso lavoro, tutti i collaboratori esterni ed interni e Sabrina che ha colorato gli ultimi anni della mia carriera.”

Con commozione, il 31.12.20 Clickphotostudio ha cessato di “fissare” il tempo e le sue presenze, dopo avere scattato l’ultima foto del suo ricchissimo album.

Inizieremo a scrivere un nuovo capitolo della nostra vita, la scriveremo di getto…

Saranno pagine di meritato riposo cui si accompagnerà il ricordo di tanti anni di servizio e di emozioni vissute con voi.

Correlati