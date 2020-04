Isola del Liri (Fr) – Chiesto intervento Arpa Lazio per schiuma nelle acque del fiume Liri

Non è la prima volta (e probabilmente non sarà neppure l’ultima) che nella città delle cascate il fiume Liri trascini nel suo percorso residui schiumosi di palese natura industriale. Non mancano le indignazione dei cittadini che si domandano come mai tale evento non sia stata ancora debellato con un intervento capillare delle forze dell’ordine per risalire al colpevole di quel che si può, senza ombra di dubbio, chiamare “Inquinamento Ambientale”. A raccogliere le preoccupazioni e la rabbia dei residenti amanti della Cascata e del proprio fiume è stata la portavoce del M5s alla Camera dei Deputati Ilaria Fontana, membro della Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio che, tramite la propria pagina social, dichiara: 《Nei giorni scorsi è stata segnalata dai residenti e dai quotidiani locali la presenza di schiume anomale nella cascata di Isola del Liri. Le preoccupazioni sono ulteriormente aumentate al ritrovamento di animali morti lungo il corso d’acqua, sollevando domande circa la natura della contaminazione in atto. Per queste ragioni ho chiesto immediatamente ad Arpa Lazio di intervenire, nel caso in cui non sia stato già fatto, per eseguire i necessari campionamenti e fornire risposta in merito a quanto avvenuto.》Poi la chiosa finale:《La difesa dell’ambiente non ha stop o fermate, nemmeno durante periodi difficili come quello che stiamo vivendo! Vi terrò informati come sempre sull’esito della risposta.》

comunicato stampa