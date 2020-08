Isola del Liri (FR) – Caringi: “L’amministrazione Quadrini sta svendendo i nostri parcheggi ai privati”

La concessione ai privati dei parcheggi a pagamento così come previsto dal bando pubblicato lo scorso 14 Agosto rappresenta un duro colpo per le attività commerciali della parte bassa della città e un grosso regalo, da un punto di vista finanziario, al privato che si aggiudicherà la gara per i prossimi 15 anni.

Stiamo parlando di 274 posti auto tutti ricavati nella parte bassa della città dove praticamente sarà impossibile parcheggiare se non a pagamento. Stiamo parlando di una tariffa di 1 euro l’ora e di una fascia oraria che durante il periodo estivo arriverà fino alle ore 24.00.

Il valore della concessione è stato stimato in poco più di tre milioni di euro con un importo a base d’asta del canone a favore del Comune di appena poco superiore ai € 30.000,00 e tale stime vengono fuori prevedendo una percentuale di occupazione degli spazi pari solo al 30% del totale delle ore . Una percentuale ridicola se consideriamo la situazione dei parcheggi inesistenti ad Isola e se pensiamo alla fascia oraria che d’estate arriva alle 24.00. Un altro aspetto preoccupante è che nei primi tre anni sarà richiesto all’aggiudicatario il canone dovuto nei primi sei e comunque un importo non inferiore a € 200.000,00. Molto probabilmente questa è la somma che servirà al sindaco Massimiliano Quadrini per pagare i debiti del papà Vincenzo per il parcheggio interrato di piazza Triade. In sostanza regaliamo per quindici anni i parcheggi ad una ditta privata e i canoni dei primi sei anni sono già ipotecati.

Elencherò tutte le incongruenze, gli errori e le mancanze del capitolato speciale d’appalto in una nota che invierò al Comune per chiedere la revoca in autotutela del bando pubblicato. Invierò altresì la nota ai consiglieri comunali di opposizione ed alle associazioni dei commercianti per sollecitarli a condividere la richiesta.

Comunicato stampa a firma di Caringi Angelo,nex vicesindaco ed assessore al bilancio, commissario cittadino di Forza Italia.