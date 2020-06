Isola del Liri (FR) – Bocce, Iafrate: “La società Capitino torna meritatamente in A1”

Dopo aver letto le comunicazioni dell’ultimo Consiglio Federale , in qualità di Presidente del Comitato Provinciale di Frosinone, mi congratulo con la Società Capitino per essere tornata (MERITATAMENTE) nel Campionato della massima serie delle bocce, la A1. Sicuramente ci sarà tempo e modo per festeggiare e dare il giusto risalto ad una notizia così importante, il nostro Comitato è onorato di avere una squadra nella massima serie. Esprimendo tutta la mia soddisfazione, faccio un grandissimo in bocca al lupo al Presidente Cocco, ai Dirigenti, agli atleti ed a tutti coloro che hanno collaborato per ottenere questo fantastico risultato e gli auguro tantissime soddisfazioni anche in futuro.

Comunicato stampa a firma di Mauro Iafrate

