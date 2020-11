Isola del Liri (FR) – Barbara Paesano nominata Portavoce Comunale di Fratelli d’Italia

“É di questi giorni, la mia nomina a Portavoce Comunale di Fratelli d’Italia del Comune di Isola del Liri. Ringrazio pubblicamente il Portavoce Provinciale avv. Paolo Pulciani, per la fiducia accordatami, onorata di rappresentare FDI nel territorio in cui sono nata, vivo e lavoro. Territorio quello de Lisera a cui appartengo fortemente, ed in cui con il mio nuovo ruolo, intendo svolgere un’attività che veda non solo accrescere il consenso di FDI, ma farlo in maniera nuova, motivata, concreta incisiva e soprattutto inclusiva.”

Comunicato stampa a firma del Portavoce Comunale F.to Barbara Paesano

Correlati