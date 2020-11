Isola del Liri (FR) – Bando per l’erogazione dei libri di testo, sussidi didattici digitali a.s. 2020/2021

Il Comune di Isola del Liri ha emanato il bando per la fornitura totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didattici digitali ai sensi della L. 448/1998.

Sono, pertanto, aperti i termini per la presentazione delle domande ai fini della erogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura consigliati dalla scuola per l’anno scolastico 2020/2021, a favore delle famiglie con figli che frequentano le scuole secondarie di I e II grado, siano esse statali o paritarie , paritarie degli EE.LL., non statali autorizzare a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, residenti nel Comune di Isola del Liri.

Novità di quest’anno, legata alla fase emergenziale per Covid19, è che le domande vanno presentate ESCLUSIVAMENTE online, andando sul sito istituzionale www.comune.isoladelliri.fr.it, nella voce Domande OnLine; la scadenza è il prossimo 31 dicembre 2020 entro le ore 12.00 .

Anche quest’anno si può richiedere il rimborso, oltre che per i libri di testo, anche per sussidi didattici digitali. Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano i software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) e nella categoria libri di testo sono contemplati i libri sia cartacei che digitali, i dizionari ed i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Isola del Liri; Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente riferito all’anno 2019 non superiore a € 15.493,71 ; Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, presso le scuole secondarie di I e II grado – statali, private paritarie, paritarie degli EE.LL, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio avente valore legale che abbiano sostenuto effettivamente, per l’anno scolastico in corso, una spesa per i libri di testo, acquisto di sussidi digitale ed acquisto di libri di lettura consigliati dalla scuola che frequenta.

Per assistenza nella presentazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, allo 0776.8008352