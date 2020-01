Isola del Liri (FR) – Azzannata da un cane, bimba in ospedale

Una bambina è stata azzannata da un cane al gluteo in zona Nazareth, la piccola in compagnia della madre che ha immediatamente allontanato il cane . Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale. La bambina è stata soccorsa e fortunatamente sembra che non sia nulla di grave.

Red

foto generica web

Correlati