Dispetto o atto vandalico, questa mattina il distributore automatico di farmaci posto all’esterno della farmacia Masnada in via Borgonuovo, si presentava imbrattato con un misto di terra e forse feci. Qualcuno si e’ divertito a fare “dispetti dIsgustosi” il titolare della farmacia ha avvisato i militi della locale stazione dei carabinieri che stanno controllando le telecamere per individuare i responsabili di questo gesto di incivilta’.

