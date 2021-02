Isola del Liri (FR) – Attenzione, taglio rami ed alberi

L’Amministrazione Comunale di Isola del Liri invita tutti i cittadini alla corretta osservanza delle norme di salvaguardia della pubblica incolumità, così come dettate dal codice civile, dalle leggi in genere e dal buonsenso.

Nel nostro territorio, da terreni privati, sono purtroppo spesso presenti siepi vive che invadono la carreggiata, piante radicate lungo il ciglio delle strade, piantagioni collocate in posizioni pericolose che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e/o ostacolano la corretta fruibilità delle strade pubbliche. Tutti motivi, questi, per i quali i proprietari di terreni sono tenuti a prendere gli accorgimenti necessari a mantenere i loro fondi in condizioni tali da evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Con le condizioni meteorologiche che spesso ci troviamo ad affrontare, a volte estreme, caratterizzate da vento, piogge forti ed abbondanti, raccomandiamo la manutenzione attenta degli alberi che in molte occasioni risultano di estremo pericolo per potenziali cadute su abitazioni, vetture in transito o, peggio ancora, ai pedoni.

Il nostro Ente ha emanato diverse ordinanze con le regole fondamentali che, i proprietari o affittuari di terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, nonché confinanti con la rete ferroviaria, devono rispettare.

“Troppo spesso siamo davanti a situazioni di pericolo causati da terreni su cui son presenti alberi al alto fusto le cui ramaglie provocare pericolo, afferma il sindaco Massimiliano Quadrini. Come Amministrazione stiamo intervenendo già su alberature pericolose, ma ricordiamo ai proprietari di fondi a confine con strade e marciapiedi, di prendere tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi di pericolo, evitando così sanzioni stabilite dalle ordinanze tuttora in corso di validità”

COMUNICATO STAMPA

Correlati