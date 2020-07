Isola del Liri (FR) – Approvato il Bilancio di previsione in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale ha approvato con 12 voti a favore e 4 contrari il Bilancio di previsione per il 2020.

Si tratta di una manovra difficile, condizionata dalla emergenza sanitaria tuttora in corso, e che ha inciso in maniera notevole sulla contabilità degli Enti Locali, chiamati in prima battuta ad affrontare la criticità di cassa di tanti concittadini.

Abbiamo comunque mantenuto inalterata la pressione fiscale, e non abbiamo proceduto a recuperi di arretrato, consapevoli delle difficoltà economiche della popolazione in tale fase.

Per il resto, attendiamo ulteriori determinazioni a livello nazionale, necessarie per non mandare in default gli enti locali.

Abbiamo intanto proceduto a estendere la sospensione della COSAP fino al 31.12.2020, ben oltre la previsione governativa del 31.10.20 ed allungato il pagamento della tari.

Si tratta di un aiuto concreto alle attività di ristorazione, costrette ad una lunga chiusura, e che sono la base della nuova economia che si è generata nella nostra città.

Abbiamo messo in campo diversi interventi sul sociale grazie anche alla solidarietà di diversi imprenditori e cittadini della nostra città cercando di lasciare inalterati i servizi ordinari di manutenzione indispensabili soprattutto in questo periodo.

Sulle infrastrutture, sui dissesto e sulle scuole grazie ai finanziamenti ottenuti abbiamo trovato risorse per mettere in sicurezza tutta la città ed i nostri bambini. La scuola è uno dei nostri obiettivi primari. Possiamo dire che ormai grazie ai finanziamenti ottenuti dalla passata amministrazione e da quella attuale le nostre scuole sono tutte state messe in sicurezza.

Un passaggio fondamentale che ha visto la compattezza di tutta la maggioranza, motivata a continuare l’impegno a favore della nostra comunità cittadina, e a sostenerla in un momento particolarmente delicato e difficile.

COMUNICATO STAMPA