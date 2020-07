Isola del Liri (FR) – Angelo Caringi nominato coordinatore cittadino di Forza Italia

Sono stato nominato in data odierna commissario cittadino di Isola del Liri per il partito di Forza Italia, nomina sottoscritta direttamente dal coordinatore regionale del partito Sen. Claudio Fazzone.Lo ringrazio personalmente, unitamente ai coordinatori provinciali del partito Adriano Piacentini, Rossella Chiusaroli e Daniele Natalia che con Lui hanno condiviso la scelta, per l’opportunità che mi danno di continuare e di dare un nuovo impulso alla mia decennale attività politica ed amministrativa e soprattutto di farlo all’interno di un partito che oggi più che mai rappresenta la componente più moderata, liberista ed europeista nel panorama politico italiano.Mi metterò subito al lavoro in raccordo con i rappresentanti provinciali del partito, del responsabile Enti Locali Giuseppe Patrizi, del vice coordinatore regionale Gianluca Quadrini e non ultimo del parlamentare europeo On. Salvatore De Meo che insediatosi da pochi mesi ha messo subito a disposizione di tutto il territorio del basso Lazio il suo ruolo e le sue notevoli competenze amministrative per sfruttare al meglio tutte le opportunità che provengono dalla comunità europea stessa.

COMUNICATO STAMPA A FIRMA DI ANGELO CARINGI

