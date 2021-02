Isola del Liri (FR) – Ampliamento dell’isola ecologica, il vicesindaco Romano: “Lavori ok, più servizi ai cittadini”

Sono terminati da qualche giorno i lavori finalizzati all’ampliamento dell’isola ecologica della città di Isola del Liri. La struttura sita in via dell’Industria, è stata oggetto di un importante co-finanziamento da parte della Provincia di Frosinone e dallo stesso Comune. “L’azione messa in campo dall’Amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini è incentrata da sempre sulla tutela dell’ambiente. È per questo che in questi mesi abbiamo avviato tutta una serie di iniziative che stanno interessando molti aspetti del territorio. Pensiamo ai fiumi e ai lavori che sono partiti e che stanno interessando il Fibreno e presto anche il Liri. Al contempo siamo voluti intervenire con un ampliamento dell’isola ecologica per poter garantire a tutta la cittadinanza un servizio sempre più attento.

L’area è stata ampliata: sono 950 i metri quadrati che abbiamo aggiunto a quelli già esistenti, con interventi tecnici di grande importanza proprio in termini di sicurezza ambientale. È stata realizzata una nuova rete per le acque reflue, siamo intervenuti con una pavimentazione impermeabile che ha visto l’impiego di materiali tecnici specifici con pendenze calcolate per assicurare la piena rispondenza in caso di necessità.

Voglio ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione comunale i nostri tecnici che quotidianamente mettono in campo tutta la loro professionalità per Isola del Liri. Tengo a ringraziare anche la Provincia di Frosinone che ha concesso a questo Ente un contributo di centomila euro che è andato a sommarsi ai quindicimila che il Comune ha impegnato come cofinanziamento. Da oggi i cittadini di Isola del Liri hanno nuovi spazi, sicuri, dove poter conferire senza danneggiare l’ambiente”.

