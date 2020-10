Isola del Liri (FR) – Allestimenti all’alba balloon #EMOZIONI

Il titolare di una nota attività di Isola del Liri, nella sua evoluzione creativa in questo periodo di difficoltà pandemica, ha ideato per la gioia dei bambini la forma artistica “Allestimenti all’alba balloon”.Questo tipo di lavoro ha avuto un riscontro eccezionale da parte dei genitori entusiasti e ancor di più da parte dei bambini che al risveglio mattutino, nel giorni del loro compleanno, si ritrovano immersi in un mondo pieno di colori e di balloon art. Le parole dell’ideatore sono state: “La mia idea parte dal sogno, il sogno nei bambini è quasi sempre gioioso e sereno e la prosecuzione al risveglio non poteva che essere una sorpresa tra le nuvole della felicità”.

Correlati