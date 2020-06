Isola del Liri (FR) – 43enne cittadino marocchino : segnalato per ubriachezza molesta

Nel pomeriggio di ieri, in Isola del Liri, i militari della locale Stazione Carabinieri segnalavano un 43enne cittadino marocchino, domiciliato sul posto, già censito per furto, resistenza a Pubblico Ufficiale, falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identita’, violenza privata, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, immigrazione clandestina, perché responsabile di “manifesta ubriachezza in luogo pubblico”.L’uomo in palese stato di alterazione, verosimilmente dopo aver abusato di sostanze alcoliche, dava luogo a dei diverbi, per futili motivi, con alcune persone nel parcheggio del locale supermercato “Eurospin”. Allertati da una chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia di Sora, i militari rintracciavano l’uomo, poco dopo, in quella via Roma, in evidente stato di ubriachezza, contestandogli pertanto la suindicata violazione.Alcune delle persone coinvolte nel litigio esprimevano la facolta’ di adire le vie legali nei prossimi giorni.

