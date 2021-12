Isola del Liri, fondi regionali per il nostro ente

Il Comune di Isola del Liri beneficerà di fondi regionali a supporto del Bilancio Comunale, per un importo complessivo di 350.253,49 euro, di cui 178.729,69 in quota corrente e 171.523,80 in quota capitale, come da determinazione della specifica Commissione Tecnica di supporto, e che saranno inseriti con specifica variazione di Bilancio.

“Ringraziamo la Regione Lazio e il Consigliere Mauro Buschini, sempre attento alle esigenze del nostro Comune, per il supporto fornito al Bilancio Comunale di Isola del Liri. Faremo di tutto, assieme alla struttura dirigenziale comunale e ai nostri consulenti, per mettere in sicurezza i conti comunali, a partire già dal prossimo Bilancio di Previsione, che contiamo di approvare con la necessaria tempestività proprio per conseguire l’obiettivo di risanamento che ci sta vedendo occupati a pieno regime”.

COMUNICATO STAMPA