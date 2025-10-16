Isola del Liri, fissati i funerali di Fabrizio Saccucci, stroncato da un malore improvviso

Profondo cordoglio a Isola del Liri per la scomparsa di Fabrizio Saccucci, venuto a mancare improvvisamente all’età di 44 anni nella serata di martedì 14 ottobre 2025, presso l’Ospedale “SS. Trinità” di Sora, a causa di un malore improvviso. La notizia della sua morte ha destato grande dolore e commozione in tutta la città, dove Fabrizio era molto conosciuto e stimato per la sua disponibilità e il suo carattere gentile.

La salma giungerà venerdì 17 ottobre alle ore 10:00 circa presso la Chiesa Parrocchiale di Maria SS. Immacolata di Isola del Liri, dove alle ore 11:00 sarà celebrato il rito funebre. Seguirà l’accompagnamento al cimitero cittadino.

A piangerlo con immenso dolore la mamma, il papà, le sorelle, i nipoti, il cognato e i parenti tutti, che ne ricordano con amore la bontà, il sorriso e la grande umanità.

La redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Saccucci per la prematura e improvvisa scomparsa di Fabrizio, un uomo perbene e sempre disponibile, la cui perdita lascia un vuoto profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto.