Isola del Liri – Fiorini: “Costruire è importante, ma avere cura di ciò che già esiste lo è ancora di più”

“Costruire è importante, ma avere cura di ciò che già esiste lo è ancora di più.” Con queste parole la consigliera comunale di minoranza Maria Francesca Fiorini ha voluto lanciare un messaggio chiaro all’amministrazione di Isola del Liri, invitando a riflettere sulle priorità di spesa e sulla gestione del patrimonio pubblico.La consigliera ha sottolineato come, mentre si prevedono 720 mila euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido, diversi immobili comunali restino abbandonati o in vendita, tra cui ex scuole e la caserma di via Chiastra.“Recuperare spazi pubblici inutilizzati – ha spiegato Fiorini – significherebbe risparmiare risorse, rispettare l’ambiente e dare nuova vita a ciò che è già nostro. Perché una città si misura non solo da ciò che costruisce, ma da quanto riesce a valorizzare ciò che ha.”

Un intervento che punta i riflettori sulla necessità di una pianificazione più sostenibile e su un approccio amministrativo capace di coniugare sviluppo e tutela del patrimonio esistente.Il dibattito, dunque, si riaccende su un tema cruciale: riqualificare o costruire ex novo? Una domanda che chiama in causa la visione futura della città e il modo in cui vengono impiegate le risorse pubbliche.

