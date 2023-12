Isola del Liri, finanziamenti per sicurezza e mobilità

Sicurezza e mobilità: l’amministrazione comunale ottiene un importante finanziamento di 600.000 euro con i quali realizzerà un sovrappasso lungo la tratta ferroviaria Roccasecca – Avezzano che ricade nel territorio urbano.

Si tratta di un intervento atteso da anni e che servirà per eliminare definitivamente i pericoli derivanti dall’attraversamento dei binari al km 23+746 da parte di tanti cittadini che da sempre utilizzano quel passaggio non protetto per spostarsi a piedi più velocemente. Fin dall’inizio del suo insediamento, l’amministrazione Quadrini ha lavorato con Rfi per trovare la migliore delle soluzioni sia per eliminare ogni situazione di pericolo ma allo stesso tempo per continuare ad assicurare lo spostamento dei cittadini in quella zona.

“A seguito di diversi sopralluoghi e riunioni con i funzionari di Rete Ferroviaria Italiana – spiega il sindaco Massimiliano Quadrini – abbiamo trovato una soluzione tecnica per eliminare definitivamente ogni situazione di rischio. Siamo riusciti, quindi, ad ottenere questo corposo finanziamento di 600.000 € da Rfi attraverso il quale questa amministrazione riuscirà a mettere in sicurezza un tratto di ferrovia. Nei prossimi giorni incontrerò i cittadini della zona per spiegare il progetto ed ai quali chiediamo di pazientare per il disagio derivante dai lavori, necessari nell’interesse loro e di tutta la comunità”. L’eliminazione della criticità verrà compensata come detto con la realizzazione di un sovrappasso pedonale che avrà anche l’obiettivo di incrementare la funzionalità delle linee ferroviarie, migliorando il trasporto e la sicurezza nella circolazione dei treni.

Nel frattempo, in via temporanea ed in attesa dell’espletamento dei lavori, è stata emanata l’ordinanza con la quale si chiude definitivamente il pericoloso passaggio.

Comunicato stampa