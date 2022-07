Isola del Liri – Festival dell’enogastronomia e del turismo rurale

GAUDIUM, dal latino allegria, giocondità, piacere, gioia, è un evento che ha come protagonista il nostro territorio. Nel palcoscenico naturale di Isola del Liri, tra il Borgo Storico e la Cascata, istituzioni, operatori economici, produttori agricoli, associazioni e creativi si confrontano ed espongono eccellenze enogastronomiche, turistiche e artistiche del Lazio. La Prima edizione si svolge il 22/23/24 luglio 2022. Una tre giorni dove la Città offrirà ai visitatori tutta la bellezza del suo scenografico paesaggio fluviale. GAUDIUM, ideato da RES Ciociaria – rete di economia solidale – in collaborazione con STAY ISOLA – rete di impresa, è alla prima edizione di un appuntamento che vuole essere annuale per dare cittadinanza locale ai temi dello sviluppo sostenibile declinati dall’ONU/2013 con l’AGENDA 2030 in: Planet, Peace, People, Partnership, Prosperity. La Città di Isola del Liri ha una straordinaria vocazione per diventare, più di quanto non lo sia già, un luogo naturale per manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale. Il sindaco Massimiliano Quadrini, l’assessore alla Cultura e al Turismo Massimo D’Orazio e l’Amministrazione tutta hanno fatto propria l’idea progettuale, dando sviluppo ad un partenariato organizzativo composto da RES Ciociaria e STAY ISOLA e mettendo a disposizione la qualificata struttura tecnico-amministrativa. GAUDIUM è un appuntamento con produttori agricoli, artigiani del cibo, cuochi, creativi, artisti, custodi dei saperi e delle tradizioni alimentari. GAUDIUM è un appuntamento per conoscere gli itinerari promossi dalle nuove destinazioni turistiche. GAUDIUM è soprattutto un appuntamento con storie di vita che rendono l’incontro tra turisti e comunità locali un autentico momento di complicità. A magic moment. La prima edizione prevede diversi itinerari che condurranno alle “ISOLE DI GAUDIUM” che saranno rappresentative di tre grandi temi: Isola per l’Enogastronomia, Isola per il Turismo, Isola per la Cultura. Isola del Liri 22 | 23 | 24 luglio PROGRAMMA Venerdì 22 LUGLIO 2022 Ore 18.00 INAUGURAZIONE DELLE ISOLE ENOGASTRONOMICHE E TURISTICHE Piazza XX Settembre, via Verdi, Galleria Eustachio Pisani Esposizione di vetture a cura di A.S.D. BMW & Mini Fan Club Ciociaria – Ponte di Napoli Ore 19.00 ISOLA PER… LA CULTURA. GLI ARTISTI: INAUGURAZIONE MOSTRA “NaturalMENTE” Biblioteca Comunale Modesto Galante Ore 21.30 MINDFUL EATING. Esercizio di meditazione sul benessere del mangiare Terrazza sulla cascata Galleria Eustachio Pisani Ore 21.30 Esibizione di Passione DANZA Ballet Studio – Piazza Boncompagni Sabato 23 LUGLIO 2022 Ore 11.00 ISOLA PER … IL TURISMO. LE NUOVE DESTINAZIONI TERRITORIALI – DMO Tavola Rotonda con istituzioni, esperti e operatori del settore Terrazza sulla cascata Galleria Eustachio Pisani Ore 17.30 ISOLA PER … LA CULTURA. GLI SCRITTORI: AUTORI TESTIMONI DEL TEMPO Largo Angelo Viscogliosi – Palazzo Palermo Ore 18.00 APERTURA STAND ESPOSITIVI CON ATTIVITA’ INFORMATIVE E RICREATIVE Ore 19.00 ISOLA PER… L’ENOGASTRONOMIA. NUOVE ALLEANZE TRA CITTÀ E CAMPAGNA Tavola rotonda con istituzioni, esperti e operatori del settore Terrazza sulla cascata Galleria Eustachio Pisani Ore 21.30 “SARÀ LA MUSICA CHE GIRA INTORNO” libera esibizione di artisti con la straordinaria partecipazione dei Whistle Jazz band Domenica 24 LUGLIO 2022 Ore 9.30 ISOLA PER… L’ENOGASTRONOMIA – azienda agricola FIBRENO OFFICINALI Riconoscimento delle piante spontanee delle aree fluviali e del loro utilizzo erbo- ristico, alimentare, liquoristico e farmaceutico. Partenza Ponte di Napoli Ore 10.30 APERTURA STAND ESPOSITIVI CON ATTIVITÀ INFORMATIVE E RICREATIVE Ore 17.30 ISOLA PER … LA CULTURA. GLI SCRITTORI: PAESAGGI DELLA STORIA LOCALE Largo Angelo Viscogliosi – Palazzo Palermo Ore 19.00 ISOLA PER … L’ENOGASTRONOMIA: MANI IN PASTA PER TUTTI Laboratori di cucina con prodotti tipici e tradizioni locali – via Nicola de l’Isola Ore 21.00 “IN MUSICA GAUDIUM” – CONCERTO DEL CORO COLLEGIUM MUSICUM VOX ANGELI con la partecipazione del soprano Angela Nicoli Piazza San Lorenzo Ore 21.30 “SARÀ LA MUSICA CHE GIRA INTORNO” libera esibizione di artisti con la straordi- naria partecipazione dei Whistle Jazz band Durante le tre giornate gli espositori promuoveranno degustazioni e attività informative sulle tipicità enogastronomiche, turistiche e culturali del luogo. Sarà, inoltre, possibile noleggiare e-bike e fare visite guidate.

COMUNICATO STAMPA