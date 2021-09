Isola del Liri – EX CRDM, si procede con gli interventi

Continua spedito il lavoro dell’amministrazione di Massimiliano Quadrini sul complesso EX CRDM.

Parallelamente all’acquisizione delle aree e l’accordo di programma con ACEA finalizzato alla realizzazione dell’impianto idrico e fognario si sta lavorando per le opere di urbanizzazione dell’area.

Grazie all’impegno del Presidente Francesaco De Angelis, il CDA dell’ASI ha adottato l’aggiornamento del Programma Triennale delle Attività e dell’organizzazione dell’Ente, che prevede la realizzazione di diciassette nuovi interventi tra i quali, ad Isola del Liri, gli interventi di sistemazione ed ampliamento della strada del complesso ex CRDM.

Grazie a questo intervento di circa 700.000,00 euro si procederà, quindi, al rifacimento della pavimentazione stradale, agli interventi necessari per l’illuminazione e quelli dell’anello perimetrale antincendio.

“ Come già detto in diverse occasioni, a partire dalla campagna elettorale, il complesso ex CRDM è per noi una priorità, per quello che è stato nella storia di Isola del Liri, ma soprattutto per quello che è ad oggi e che potrà essere in futuro. Oggi rappresenta l’unica area produttiva di PMI presente nel nostro comune. Con questi interventi andremo finalmente a dotare tutti i lavoratori e gli imprenditori che operano in quell’area dei servizi necessari per la dignità e la salvaguardia del proprio lavoro. Inoltre, renderemo quell’area un fiore all’occhiello della nostra zona, così da diventare appetibile per nuovi investitori che vorranno portare le proprie idee e il proprio lavoro nel nostro Paese.”

“Un ringraziamento particolare a Francesco de Angelis e al CDA dell’ASI per quanto fatto finora per il nostro territorio e per quanto potrà e vorrà ancora fare in futuro”.

Il delegato all’Urbanistica Il sindaco Stefano Vitale Massimiliano Quadrini