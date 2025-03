Isola del Liri, ennesimo incidente nei pressi della rotatoria in via Napoli

Ennesimo incidente avvenuto intorno all’ora di pranzo nei pressi della rotatoria di via Napoli, due auto si sono scontrate e dalle prime informazioni una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente la Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro e i sanitari del 118. In pochissimo tempo la nuova rotatoria e’ stato teatro di due incidenti, per fortuna nessuno e’ rimasto ferito gravemente, ma da constare che la segnaletica per l’entrata in alcune attivita’ commerciale e’ quasi incomprensibile e la stessa che segnala i sensi di marcia delle autovetture sembra quasi un labirinto, non aspettiamo altro tempo chi di dovere intervenga subito per evitare altri incidente piu’ gravi, come si suol dire non aspettiamo il morto per intervenire.

