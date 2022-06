Isola del Liri – Emergenza Idrica invaso Valcatoio: il sindaco Massimiliano Quadrini scrive al Prefetto

“L’interruzione del servizio irriguo sul territorio di Isola del Liri – spiega il primo cittadino – sta creando non pochi disagi agli agricoltori della nostra zona e quella della vicina Castelliri. Per questo motivo ho immediatamente preso contatti con il Consorzio di Bonifica e con l’azienda che gestisce l’impianto a Valcatoio. Ho scritto altresì a Sua Eccellenza il Prefetto interessandolo della situazione e per capire quale sia l’origine del disservizio. Nel frattempo ho chiesto di porre in essere tutte le iniziative straordinarie e urgenti per un rapido ripristino del servizio stesso. Bisogna agire in fretta scongiurando quello che può figurarsi un grave danno a discapito degli agricoltori”.

Comunicato stampa – foto archivio

