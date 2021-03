Isola del Liri, emergenza Coronavirus: 14 nuovi casi positivi

Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini.

La Direzione Generale della Asl ci ha comunicato la positività di 14 nostri concittadini, tutti posti in isolamento domiciliare.

Nella medesima informativa abbiamo notizia di 5 persone negativizzate.

Ad oggi quindi, i casi di positività risultano essere 132.

Purtroppo la curva dei contagi è in continuo aumento, situazione questa, che vive tutto il nostro territorio provinciale.

La gran parte delle persone positive in città, sono riconducibili a cluster familiari che hanno provocato un innalzamento repentino del numero dei contagi.

Raccomando ancora una volta, di assumere comportamenti responsabili, uscire solo se strettamente necessario, avendo una particolare attenzione all’interno della propria famiglia nella quale ritengo sia opportuno indossare la mascherina, proprio per evitare di mettere a rischio i propri familiari.