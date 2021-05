Oggi, 22 maggio 2021, alle ore 14.15 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari presso la propria abitazione in via Napoli 118, a Isola del Liri, Claudio Mezzone di anni 68. Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, il genero, i fratelli,le sorelle,le cognate, i cognati,la nipote Denise ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedi, 24 maggio 2021, alle ore 10 nella Chiesa parrocchiale S. Lorenzo martire in Isola del Liri.

