Isola del Liri, è venuto a mancare Angelo Costantini

La comunità di Isola del Liri è in lutto per la scomparsa di Angelo Costantini, venuto a mancare all’età di 71 anni nella giornata di oggi ,venerdì 16 gennaio 2026, presso l’Ospedale Civile di Sora, circondato dall’affetto dei suoi cari.

A darne il triste annuncio sono la figlia, i nipoti Samuele e Noemi, la sorella, i cognati, le cognate e tutti i parenti, profondamente colpiti dalla perdita di una persona conosciuta e stimata.

I funerali si svolgeranno sabato 17 gennaio 2026 alle ore 14:30 presso la Basilica di San Domenico Abate. Come espresso dalla famiglia, si dispensa dai fiori. La cara salma sarà cremata.

L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8:30 alle 18:00.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti prenderanno parte alle esequie e coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

LiriTV esprime sentite condoglianze alla famiglia Costantini.

Correlati