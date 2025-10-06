Isola del Liri e Sora: traffico paralizzato, cittadini esasperati dai lavori

DI AUGUSTO D’AMBROGIO. Tra cantieri infiniti e disagi quotidiani, la viabilità tra Isola del Liri e Sora è ormai al collasso. Le file chilometriche che da giorni si formano lungo via Borgo San Domenico a Isola del Liri, viale San Domenico a Sora e via Barca San Domenico stanno esasperando automobilisti e residenti, costretti a sopportare tempi di percorrenza interminabili anche per pochi chilometri.

Se da un lato nessuno mette in dubbio la necessità degli interventi, dall’altro cresce la frustrazione per la gestione del traffico e la mancanza di soluzioni alternative. Le arterie principali tra le due città sono spesso completamente bloccate, senza una segnaletica chiara o un piano di viabilità che possa alleggerire la situazione nelle ore di punta.

Cittadini e commercianti lamentano una scarsa comunicazione da parte delle amministrazioni competenti, mentre i lavori sembrano procedere a rilento, con disagi che si moltiplicano di giorno in giorno.

In un territorio già segnato da una mobilità complessa, questi interventi — pur necessari — finiscono per trasformarsi nell’ennesima prova di pazienza per chi ogni giorno vive, lavora e si muove tra Isola del Liri e Sora.

Serve maggiore coordinamento tra gli enti e un rispetto concreto per i cittadini, che non possono continuare a subire i disagi di una viabilità paralizzata senza informazioni chiare né tempistiche certe.

