Isola del Liri, è scomparso Livio Di Folco: domani i funerali

Si è spento serenamente nella mattinata di domenica 17 agosto, alle ore 10, presso l’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, all’età di 76 anni, Livio Di Folco, molto conosciuto e stimato nella comunità locale.

A darne il triste annuncio sono stati i figli, i generi, le nuore, le nipotine, il fratello, il cognato e i parenti tutti, che in queste ore ne ricordano con affetto la figura di uomo buono, sempre vicino alla famiglia e ai suoi cari.

La salma, proveniente da Cassino, giungerà lunedì 18 agosto nella Chiesa del Divino Amore di Capitino, dove alle ore 11.00 si terranno i funerali. Seguirà la sepoltura.

La comunità di Isola del Liri e dei paesi limitrofi si stringe attorno al dolore della famiglia Di Folco, partecipando con cordoglio alla perdita di una persona che ha lasciato un segno di affetto e rispetto in chi lo ha conosciuto

I familiari, profondamente commossi, hanno voluto ringraziare quanti in questi giorni di lutto vorranno unirsi alle loro preghiere e al loro ricordo.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

