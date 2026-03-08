Isola del Liri, è scomparsa improvvisamente Teresa Parpiglia, vedova dell’ex calciatore Pino Santonico

La comunità di Isola del Liri si è svegliata questa mattina con una triste notizia. Nella notte si è improvvisamente spenta Teresa Parpiglia, figura conosciuta e stimata in città, vedova di Pino Santonico, ricordato come l’unico calciatore isolano ad aver militato in Serie A.

Teresa Parpiglia era originaria di Reggio Calabria, città nella quale aveva conosciuto il futuro marito alcuni anni prima del loro trasferimento nel frusinate. In quel periodo, infatti, Pino Santonico indossava la maglia della Reggina, allora impegnata nel campionato di Serie B, dove ricopriva il ruolo di punta della squadra.

Al termine della carriera calcistica di Santonico, la coppia si stabilì definitivamente a Isola del Liri, città che Teresa ha fatto sua negli anni, costruendo legami e affetti e diventando parte integrante della vita della comunità locale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso degli anni.

La redazione esprime le più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e a tutte le persone che hanno voluto bene a Teresa Parpiglia.

Nella foto: Teresa Parpiglia insieme al marito Pino Santonico.

Foto g.c Penna e Spada