Isola del Liri e Casalvieri, scuole rinnovate: al via l’anno scolastico in sedi più sicure

La ripresa dell’anno scolastico 2025-2026 porta con sé una buona notizia per le comunità di Isola del Liri e Casalvieri: sono stati completati due importanti interventi di edilizia scolastica che permetteranno agli studenti di tornare a frequentare gli edifici originari, ora più sicuri, moderni e funzionali.

A Isola del Liri, il vice sindaco e delegato ai lavori pubblici Francesco Romano ha annunciato la conclusione dei lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico presso la scuola materna Forli. “Investire nell’edilizia scolastica equivale a investire sul futuro – ha dichiarato Romano –. Abbiamo voluto fortemente questo progetto per garantire ambienti moderni e accoglienti, riducendo al tempo stesso i consumi energetici”. L’edificio, rinnovato e in linea con gli standard richiesti, è ora pronto ad accogliere i più piccoli in un contesto sicuro e sostenibile.

Parallelamente, a Casalvieri, l’amministrazione comunale ha comunicato che dal nuovo anno scolastico le attività didattiche riprenderanno nelle sedi originarie. La scuola primaria tornerà ad accogliere gli studenti nell’edificio di Via Santa Maria, mentre la scuola secondaria “Aldo Moro” rientrerà nella sede di Via Colle Santa Maria, dopo gli interventi di adeguamento e miglioramento.

Il ritorno nelle scuole rinnovate rappresenta un traguardo importante per entrambe le comunità, confermando la centralità dell’istruzione e la volontà delle amministrazioni di investire sulle nuove generazioni.