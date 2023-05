Isola del Liri, due gravi atti vandalici nella notte: i cittadini chiedono sicurezza (FOTO)

Questa notte due gravi episodi avvenuti nella città delle cascate. Ad un esercizio pubblico è stato dato fuoco al gazebo esterno all’attività, sempre nella notte è stata presa di mira un’automobile una Toyota in via Pietro dell’Isola, sembrerebbe che un giovane abbia dato fuoco all’auto perché un bar gli abbia negato pare una birra. Si ripropone così il tema della sicurezza pubblica in città nei fine settimana, dove in alcune ore notturne sembra terra di nessuno. In entrambi gli atti vandalici sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora.



