Isola del liri, donna salvata dai Carabinieri: il ringraziamento del sindaco all’Arma

Un impegno senza riserve al fianco delle comunità che contraddistingue da sempre l’operato dell’Arma dei Carabinieri. Il salvataggio ad Isola del Liri della donna di Arpino, avvenuto alcune sere fa in circostanze drammatiche, è l’occasione per me per dire ancora una volta GRAZIE ai Carabinieri della Compagnia di Sora per essere stati non solo risolutivi nell’intervento ma per averlo svolto con la sensibilità e con quei valori che da più di 200 anni contraddistinguono l’operato della Benemerita.

Il sindaco Massimiliano Quadrini

