Isola del Liri, donna di 50 anni denunciata per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora hanno deferito alla Procura una donna di 50 anni residente in città per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’automobilista è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto qualche sera fa. A seguito dell’episodio, i militari dell’Arma hanno effettuato gli accertamenti del caso, sottoponendo la donna alla prova dell’etilometro. Il test ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge, fissato a 0,50 mg/l.

Sulla base di questi riscontri, la Procura ha disposto il deferimento dell’automobilista, che dovrà rispondere del reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada.

Foto archivio