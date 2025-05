Isola del Liri, donna alla guida colta da malore si schianta contro le auto parcheggiate

ISOLA DEL LIRI – E’ successo poco prima dell’ora di pranzo in via Borgonuovo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una donna alla guida di un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un malore improvviso, finendo la corsa contro alcune auto parcheggiate lungo la strada.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna, le cui condizioni sono in fase di accertamento. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza dell’area.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

