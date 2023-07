Isola del Liri – Domani la 31° edizione della Cascatalonga

Compie 31 anni la Cascatalonga, storica corsa in notturna, che celebra la bellezza della città di Isola Liri con il suo centro storico e la grande cascata.Un percorso suggestivo che passando fra le piazze, le cascate, le chiese, i ponti e le fabbriche, attraversa il cuore della città. Anche per questa edizione la manifestazione sportiva che prenderà il via alle 20 di domani vede un altissimo numero di partecipanti, oltre 300 fra i quali spicca il campione nazionale Calcaterra che ha la cittadinanza onoraria ad Isola del Liri. Si parte in piano, percorrendo poi salite che ne aumentano la difficoltà per poi tornare a scendere. Si attraversa il caratteristico borgo San Giuseppe, poi un tratto nel centro storico adiacente il fiume e la cascata ed un circuito piano nel corso cittadino; perlopiù su asfalto, ha una lunghezza di circa 11 chilometri corrispondenti a cinque giri di 2040 metri per un percorso particolarmente veloce per le caratteristiche plano-altimetriche.Nata nel 1990, la Cascatalonga organizzata dall’associazione Scorrendo con il Liri e sostenuta dal comune è un classico della podistica laziale in notturna, e nel tempo ha assunto sempre maggiore importanza collocandosi nel calendario podistico nazionale. Moltissimi gli atleti di rilievo nazionale, che negli anni vi hanno preso parte.“La manifestazione è una vera e propria festa cittadina che coinvolge l’intera cittadinanza, una tradizione per il paese – dichiara il sindaco Massimiliano Quadrini -. È un evento a cui teniamo molto ed al quale stiamo lavorando da mesi. Per questo voglio ringraziare gli amministratori Stefano Vitale e Stefano D’Amore per quanto fatto in questo periodo di organizzazione ed ai quali va anche l’in bocca al lupo poiché parteciperanno alla gara con la Liri Runners, a tutti coloro che a vario titolo collaborano all’evento ed al presidente di Scorrendo con il Liri Marino Freddo”.

comunicato stampa