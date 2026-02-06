Isola del Liri, dolore e commozione per la scomparsa di Daniela Nicoletti

Isola del Liri piange la scomparsa di Daniela Nicoletti in Parisi, venuta a mancare serenamente nella serata di ieri, alle ore 18.50, all’età di 54 anni, presso l’Hospice Casa delle Farfalle.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia per una perdita che lascia un segno doloroso e difficile da colmare.

A darne il triste annuncio sono il marito, il figlio, le sorelle, la suocera, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per la sua prematura scomparsa.

I funerali si terranno sabato 7 febbraio presso la Chiesa di San Carlo alle ore 10.00. Le visite sono consentite dalle ore 8.00 alle 20.00. Per espressa volontà della famiglia si dispensa dai fiori.

LiriTV si unisce con profonda partecipazione al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza in questo momento di grande tristezza.

Correlati