Isola del Liri – DMO STAY CIOCIARIA la fase start della pianificazione turistica a più voci

La COESIONE TURISTICA è una delle priorità su cui la Destination Management Organization DMO STAY CIOCIARIA ha avviato la fase operativa del mandato progettuale. Nell’incontro tenutosi giovedì 23 marzo, presso il Teatro Stabile di Isola del Liri, prima dei significativi e qualificati interventi, ha fatto registrare la puntualità di inizio dei lavori previsti dal workshop. Bruno Macciocchi presidente della DMO con il suo stile pacato e professionale nel ringraziare i partecipanti ha presentato l’associazione, i promotori e il percorso che ha portato la DMO ad essere tra le prime finanziate in ambito Regionale. La Compagine associativa prevede i comuni di Arpino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Picinisco, Posta Fibreno, Veroli, Villa Latina, e per la parte privata la rete d’imprese StayIsola, Via Benedicti, RES Ciociaria. L’intervento del sindaco Massimiliano Quadrini ha rimarcato l’importanza di questa esperienza che vede per la prima volta i comuni e privati lavorare insieme su un obiettivo di convergenza strategico per lo sviluppo del territorio. A seguire l’intervento del dottor Lino Marciano Manager delle DMO ha introdotto lo scopo dell’incontro e la metodologia che si vuole perseguire per valorizzare a più voci il prodotto territorio sotto il profilo turistico. Nel merito la DMO è uno strumento di governance innovativo, ma se non si lavora insieme, se ognuno non concorre a specializzare in modo integrato l’offerta turistica, tutto resta così com’è. Ottime iniziative di attività turistica che non fanno sistema. A supporto di ciò la DMO STAYCIOCIARIA sta mettendo a punto una piattaforma digitale di smart landascape per facilitare quei processi connessione che caratterizzano le comunità intelligenti. Il sociologo Arduino Fratarcangeli di RES Ciociaria ha aperto agli interventi del numeroso e rappresentativo gruppo di presenti, soffermandosi sul tema dell’incontro. La coesione turistica è una continua esercitazione che porta le individualità a diventare socialità. Una dimensione dell’essere capace di prendersi cura insieme di quell’ultimo miglio che inizia subito dopo gli interessi e attività personali. Il turismo, con le sue sfaccettature richiede questo impegno di coesione, lavorare tutti assieme in quel ultimo miglio per trasformarlo realmente in un sistema locale di offerta turistica – slot. Sull’invito a presentare la struttura di appartenenza e un suggerimento per la coesione turistica, hanno preso la parola Domenico Bartolomucci Leone Team, Gianluca Scaccia Pro Loco Veroli, Amato Iaboni Albergo ristorante Uliveto, Luciano Rea Ciociaria Turismo, Stefano Gaetani Compagnia dei Viandanti, Loredana Stirpe guida turistica coop l’Airone, Sonia Schiavo albergo ristorante Cavalier D’Arpino, Cesidio Ciacca albergo diffuso Case Ciacca Picinisco, Silvio Campoli Via Benedicti, Alberto Cimaomo Discovery Ciociaria, Giovanni Castellucci Natura Loci di Posta Fibreno, Stefano Quattrociocchi presidente associazione Sagra della Crespella Santa Francesca Veroli, Giuliano Fabi associazione Città del Sole, Pietro Biordi presidente Pro Loco Monte San Giovanni Campano, Massimo Iafrate B&B la Cascata, Massimo Viscogliosi albergo ristorante Mingone agriturismo Il Laureto, Riziero Capuano Pro Loco Isola del Liri. Tra i presenti il direttore Riserva lago di Posta Fibreno Antonio Lecce, Sandro Porretta Camminando en Gruppo, Mario Pistilli Flying Tour, Paolo Autunno Liri cash . I prossimi appuntamenti saranno tenuti in modo itinerante nei diversi comuni per consentire un maggiore partecipazione di atri operatori economici e sociali, ma soprattutto una maggiore operatività per dare alla DMO STAYCIOCIARIA la forza necessaria per una svolta autentica verso un sistema turistico integrato.

COMUNICATO STAMPA