Isola del Liri – Dimissioni del consigliere Diego Mancini, lettera aperta ai cittadini

Cari Concittadini Isolani,

Vi chiedo sommessamente di dedicarmi un brevissimo momento della Vostra attenzione.

Tre anni fa un Gruppo di Amici mi rivolse una importante sollecitazione: quella di offrire la mia partecipazione attiva ad una proposta di rilancio e di ricostruzione della nostra amata Isola del Liri, purtroppo afflitta da tempo in una spirale di decadenza, anzitutto civica ma, nel contempo, anche morale, economica, politica e sociale, che sembra inarrestabile.

Nonostante le mie iniziali perplessità, per senso di responsabilità non potevo certamente sottrarmi di fronte a queste pressanti richieste ed accettai con entusiasmo la candidatura alla carica di Sindaco, che oltretutto mi era stata richiesta da ambienti politici di diversa collocazione, pur nella consapevolezza della mia giammai rinnegata precedente militanza.

La mia adesione venne offerta senza nutrire “velleità ed ambizioni” ma esclusivamente con spirito di servizio e con l’intento di costruire un progetto alternativo che con gli Amici Candidati, che contribuirono spontaneamente alla condivisione di quella avventura, decidemmo di chiamare “Un’Altra Isola”.

Il responso delle urne non ci dette ragione ma accettammo la sconfitta senza fare drammi.

A livello personale ho dovuto prendere atto con serenità di questo verdetto e sono tornato in Consiglio Comunale (dopo 26 anni) come rappresentante della minoranza, per rispettare il vincolo morale scaturito dalla fiducia che mi era stata comunque manifestata dal 40% degli Elettori.

In questi ultimi tre anni credo di aver assolto al mandato di Consigliere Comunale e di Capogruppo Consiliare con impegno e con dignità, come è ampiamente dimostrato dalla mia assidua presenza alle sedute del Consiglio Comunale e dalla mia attività costantemente espletata nel ruolo che mi è stato conferito.

Tuttavia, poiché siamo alla vigilia di un biennio di campagne elettorali che si preannuncia piuttosto intenso e che, considerata la mia età ed i miei impegni personali e professionali, non mi vedranno direttamente coinvolto, ritengo giusto e per certi aspetti anche doveroso lasciare le cariche da me ricoperte in seno al Consiglio Comunale di Isola del Liri.

Del resto, pur avendo offerto la mia disponibilità ad un progetto di radicale svolta nel sistema amministrativo della nostra Città, non mi sono mai ritenuto un politico in servizio permanente effettivo.

La Politica (quella che personalmente intendo con la P maiuscola) deve essere esercitata disinteressatamente e con passione, ma per un tempo senza dubbio limitato, come avviene in tutte le democrazie occidentali e nei paesi liberi.

Pertanto, non può essere confusa con la smodata aspirazione di restare sempre sulla scena.

A questo punto, nel rispetto delle mie consolidate convinzioni e ravvisata l’esigenza di favorire un necessario ricambio all’interno della minoranza consiliare, per logica conseguenza questa mattina ho rassegnato le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Isola del Liri.

Ringrazio i Colleghi Consiglieri del Gruppo di Minoranza, ANTONELLA DI PUCCHIO, MARIA DEBORA BOVENGA, GIANNI SCALA e MAURO TOMASELLI, ai quali (insieme all’Amico TOMMASO VILLA, a cui “lascio il testimone”) rivolgo un affettuoso e sincero augurio di buon lavoro.

Ringrazio altresì i Candidati che hanno condiviso con me l’esperienza elettorale del 2019 e soprattutto i 3.013 Isolani che in quella circostanza manifestarono fiducia al nostro Progetto.

Ringrazio anche il Sindaco, gli Assessori, i Colleghi Consiglieri di Maggioranza, con i quali, pur in ossequio ai rispettivi e contrapposti ruoli, penso di aver intrattenuto sempre un confronto corretto e costruttivo.

Rivolgo un cordiale ringraziamento anche al Segretario generale, ai Funzionari ed Dipendenti Comunali, per la collaborazione ricevuta.

Mi auguro, infine, che ISOLA DEL LIRI possa finalmente fermare il progressivo stato di decadenza che è in atto, purtroppo, da diversi anni e svoltare verso un cambiamento radicale, per assicurare un Futuro Migliore alle Nuove Generazioni !!!…

Con Affetto e con Profonda Riconoscenza.

Diego Mancini