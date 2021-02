Isola del Liri, didattica a distanza per l’IISS Nicolucci Reggio

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Nicolucci-Reggio”, prof. Mario Luigi Luciani, ha informato l’Ente comunale che, vista la situazione epidemiologica, in via cautelativa, ha disposto il passaggio alla didattica a distanza per tutti gli alunni, a partire da venerdì 26 febbraio 2021, fino all’11 marzo 2021.