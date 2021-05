Isola del Liri, Destra Sociale,FdI e GN ,mozione per intitolare strada o parco alle Vittime delle Marocchinate

In data 17.05.2021, in occasione della ricorrenza della “GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAROCCHINATE”, la portavoce di Isola del Liri di Fratelli di Italia, Barbara Paesano, il presidente di Gioventù Nazionale di Isola del Liri, Vittorio Capuano, Coordinatore di Destra Sociale-Fratelli d’Italia, Stefano Venditti, hanno presentato in comune una mozione per “l’intitolazione di una strada, piazza o parco cittadino e organizzazione iniziative in ricordo delle vittime delle marocchinate”. Dalla numerosa documentazione raccolta, oggi si può affermare che ci furono un minimo di 20.000 casi accertati di violenze, numero sottostimato dal momento che da diversi referti medici dell’epoca si evince, che un terzo delle donne violentate, per vergogna e pudore, preferì non denunciare. Facendo quindi una valutazione generale delle violenze commesse dal “Corpo di Spedizione Francese” iniziato in Sicilia e finito alle porte di Firenze, possiamo affermare con certezza che ci fu un minimo di 60.000 donne stuprate con ben 180.000 atti di violenze nei loro confronti. Tenuto conto che a livello nazionale è stata istituita nella data del 18 Maggio la “Giornata della memoria per le vittime delle Marocchinate”, fortemente voluta dall’Ass.ne Nazionale Vittime delle Marrocchinate”, soggetto apolitico. Considerato il valore etico e morale che contraddistingue il popolo italiano, del valore che si da alla violenza compiuta su esseri umani, dando seguito a quanto detto, ci auguriamo che la mozione venga approvata all’unanimità da parte del Consiglio Comunale, in modo da dare un segnale netto e chiaro ai cittadini, di amministrazione collaborativa, da parte della maggioranza e della minoranza politica, in questo momento storico, politico, sociale ed economico, anche gravemente segnato dalla pandemia da Coronavirus.

Comunicato stampa