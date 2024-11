Isola del Liri, denunciati sei giovani in seguito ad una lite

Una intensa e tempestiva attività d’indagine della Polizia di Stato ha permesso di identificare e denunciare sei giovani coinvolti in una lite, avvenuta ad Isola del Liri, nei giorni scorsi.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e del Commissariato P.S. di Sora, con il qualificato contributo degli operatori del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, è intervenuto nelle immediatezze ed ha ricostruito la vicenda.

I coinvolti sono studenti, anche minorenni, frequentanti lo stesso istituto professionale e che si sono “affrontati” in un parcheggio comunale della città delle cascate.

Tre sono di nazionalità italiana e tre egiziana; un ragazzo è rimasto ferito, presentando lesioni da arma da taglio al volto e all’addome ed ha fatto ricorso alle cure dei sanitari.

Un accurato sopralluogo della Polizia di Stato ha permesso di recuperare e porre in sequestro una lama dalla lunghezza di circa 3 cm, presumibilmente appartenente ad un coltello, e vestiti con evidenti tracce ematiche.

Per tutti è scattata la denuncia e dovranno rispondere a vario titolo di rissa e lesioni gravi; altresì contestato il possesso ed utilizzo di arma da taglio.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto loro. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

