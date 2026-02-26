Isola del Liri, DASPO Urbano nei confronti di un 38enne del posto

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Isola del Liri hanno notificato un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.), comunemente noto come “DASPO WILLY”, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone, su richiesta dei Carabinieri, nei confronti di un 38enne del luogo.
Il provvedimento notificato, rappresenta una risposta per garantire la sicurezza dei cittadini e impone al soggetto il divieto assoluto di accedere ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, dalle 15.00 alle 06.00, nel Comune di Isola del Liri, per un periodo di anni due.
L’adozione della misura, scaturiva dalla denuncia in stato di libertà dell’uomo ad opera degli stessi Carabinieri, per detenzione di sostanze stupefacenti, risalente al 20 gennaio 2026, quando lo stesso veniva trovato in possesso all’interno di un bar del luogo, di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed un ingente somma di denaro contante, nonché materiale atto al confezionamento delle dosi, rinvenuto a seguito di successiva perquisizione domiciliare.
L’accurata istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, valutata la condotta tenuta dal predetto, già gravato da precedenti specifici, ritenuta particolarmente grave per le modalità di realizzazione e per il conteso in cui veniva posta in essere, idonea a generare un concreto pericolo per l’ordine e la pubblica tranquillità, portava all’emissione del citato provvedimento, volto a prevenire la reiterazione di analoghe condotte illecite in luoghi aperti al pubblico.
L’eventuale violazione delle prescrizioni imposte, comporterà per il trasgressore pesanti sanzioni penali, che si aggiungeranno a quelle eventualmente irrogate per il reato precedentemente commesso.